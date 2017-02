"Tenemos la clasificación al alcance de las manos"

Pablo Parra no cambia nada para la tarde en la que puede abrochar la clasificación a la segunda ronda del Federal C de forma anticipada. Desde las 17, La Amistad (9 puntos) recibe a Atlético Regina (1).

El conjunto cipoleño debutó hace tres partidos frente a los reginenses de visitante y regresó con los tres puntos. Luego cumplió de local y no dejó que Belgrano de Los Menucos y Atlético Lamarque se lleven nada. Hoy, con un triunfo pueden asegurar una de las dos plazas.

“Ellos van a querer venir a ganar, porque no le sirve ni empatar. Nosotros venimos haciendo buenos partidos de local y no vamos a querer que se lleven ni un punto”, aseguró Enzo Romero, el joven goleador del equipo de Parra.

Romero tiene 18 años, tuvo un paso por San Martín, jugó en el efímero Pollolín y tres torneos de Liga con La Amistad –en dos fue goleador– y el segundo semestre del año pasado vivió su primera experiencia nacional en Sarmiento Coronel Suárez en el Federal B.

“El Chala es un buen técnico, da buenos consejos, cuando llegó me dijo que me daba la camiseta y que no la suelte, me dio la confianza y me dijo que iba a ser el sostén del equipo junto a los que ya veníamos jugando en el club”, contó el atacante del barrio Santa Clara, que ya convirtió dos goles y, con Martín Sanchéz, marcaron cuatro de los siete tantos del equipo. “Los dos estamos contentos porque estamos haciendo goles”, dijo.

A las 19 arrancará el otro cruce, Lamarque (4) y Belgrano (3).