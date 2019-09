Temor por una nueva ola de cuentos del tío

Otra vecina, también mayor de edad, recibió un llamado supuestamente del Banco Galicia, en el que le informaban que estaban con su hijo en la sede de la entidad bancaria y le pedían los datos del dinero que tenían. Le aseguraron que su hijo estaba firmando unas planillas, pero como la mujer no entendió bien de qué se trataba el asunto, no les brindó ninguna información. En este caso, el cuento del tío no se terminó concretando.

Mientras que el tercer caso ocurrió el domingo, cuando un vecino recibió un llamado desde un teléfono con característica de Córdoba. Del otro lado, un hombre lo felicitó por haber ganado 150.000 pesos en el Telekino. Cortó porque se avivó a tiempo.

LEÉ MÁS

Denuncian deuda de cuota alimentaria por $100 mil

Condenaron a la joven que le robó el arma a un policía y disparó afuera de un boliche