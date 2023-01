Taxistas podrán realizar la RTO sin sacar turno

A García, la exigencia del turno lo tomó por sorpresa el pasado 27 de diciembre, cuando no consiguió que le revisaran uno de sus taxis. Hasta entonces, para su rubro había un trato “prioritario”, por tratarse de un servicio público. Aquél día, en cambio, le dijeron que lo podían atender recién el 19 de enero.

El tachero se movió, en los días posteriores, en procura de una solución. Primero, intentó hablar con el secretario de Fiscalización, Cristian Blanco, pero el funcionario “no quiso hablar conmigo”, afirmó ayer el tachero. Si lo recibió Juan Polanco, integrante del área de Transporte de la comuna, quien, sin embargo, no pudo ayudarlo en la búsqueda de una solución.

“Blanco no me ha querido recibir nunca. No sé cuál será la razón. Le presenté hace más de un año un proyecto consensuado con otros taxistas para modificar la normativa que establece la forma de cálculo de la tarifa. Hasta ahora, no he tenido respuesta”, manifestó, a manera de ejemplo.

No se quedó tranquilo con el desaire y, con dos colegas del rubro, consiguió que lo atendiera uno de los responsables de Técnica Sur. Tras las conversaciones, se acordó que los taxis que tengan vencimiento de la revisión antes del 5 de febrero y no puedan conseguir turno serán atendidos, con espera, el día que se presenten en la empresa. Los horarios establecidos serán de 8 a 11 y de 14 a 15:30.

Tener fecha para la revisión es un trámite sencillo

Los taxistas cipoleños propietarios de unidades que enfrentan el vencimiento de la Revisión Técnica Obligatoria después del próximo 5 de febrero pueden tramitar ahora mismo la reserva del turno, en el sitio web https://www.tecnicasur.com/book y seguir los pasos hasta recibir la confirmación a través de un correo electrónico por parte de la firma. El referente independiente Gabriel García indicó que el procedimiento para sacar turno es muy sencillo y no requiere mayores destrezas informáticas. Manifestó que el trámite será muy fácil de cumplimentar. Por otro lado, el taxista destacó la necesidad de que haya una mayor comunicación entre el Municipio, la empresa que efectúa la RTO y los tacheros para que no vuelvan a plantearse dificultades como las que se han superado en la actualidad. En particular, consideró que el Municipio tendría que mostrarse más dispuesto a participar en la solución de las dificultades que se puedan presentar.