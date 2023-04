Taxistas pidieron subir la tarifa no menos de un 35%

El taxista Gabriel García, referente del sector independiente, confirmó este jueves la solicitud efectuada y precisó que mantuvo una conversación con el director de Transporte, Daniel Solís, quien le manifestó que el aumento que propondrá el Municipio todavía está siendo evaluado en el área de Economía y Hacienda.

Los números oficiales serán puestos a consideración de los taxistas y serán comparados con lo que éstos han solicitado. La definición se tendría que alcanzar en cuestión de días, puesto que la suba debería aplicarse a partir de principios de mayo, como está establecido en la normativa en vigencia.

En el Municipio, están estipulados dos incrementos anuales fijos para el rubro de los taxis, uno de ellos para comienzos de mayo, que es el que se está analizando en estos momentos, y el otro para inicios de noviembre.

Pero, además, existe la posibilidad de aumentos extras, puesto que hay una cláusula gatillo que lo habilita en el caso de que, entre las actualizaciones fijas, los indicadores que conforman la tarifa superen un 5 por ciento. Esta situación se dio el año pasado, cuando hubo tres subas en el año.

Sobre el impacto de la reciente escalada del dólar y los sacudones que produjo en el país, García manifestó que, en efecto, las consecuencias también se han sentido en el sector de los taxis, por ejemplo, en un mayor encarecimiento de los autos que se pueden adquirir para las tareas de transporte. También en diferentes insumos y en la economía general del rubro.

Reflexionó que, eventualmente, la suba que se establezca podría estar finalmente algún punto por encima del 35 por ciento, pero no mucho más para no castigar a los usuarios. Además, se podría esperar dos o tres meses más para ver si se activa, o no, la cláusula gatillo y los números se ponen así más al día.