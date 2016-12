Miguel Fernández vive solo, desde hace 12 años, en un enorme predio cerca del Distrito Vecinal. Era el cuidador y se quedó ahí porque los dueños no aparecieron más, aunque desde hace un tiempo la Justicia busca desalojarlo. Como alguna vez no dudó en construirse una casilla en un árbol, Tarzán ahora amenaza con prenderse fuego si se concreta el intento por quitarle su casa. “Va a ser una masacre”, advirtió.

Desde hace meses, Tarzán se resiste a irse del lugar a pesar de las intimaciones. Asegura que nunca le pagaron un peso por cuidar el terreno y que, ahora, además quieren dejarlo sin lugar donde vivir. A los 67 años no tiene alternativas y por eso no duda: “Tengo dos bidones. Si no me dan respuestas, voy a ir a la estación de servicio a cargarlos, me voy a rociar, y me voy a prender fuego”, aseguró ayer a LM Cipolletti. Los dueños del terreno le ofrecieron vivir en una vieja vivienda en la enorme parcela, de 60x40 metros en 2004. Ocupó algún tiempo la vivienda, pero como estaba en peligro de derrumbe levantó una original casa en un enorme sauce que domina la propiedad. Así se convirtió en Tarzán, según él mismo se define entre risas.

“Tengo dos bidones. Si no me dan respuestas, voy a ir a la estación de servicio a cargarlos, me voy a rociar, y me voy a prender fuego”. Miguel Fernández Sus vecinos lo conocen como el Tarzán cipoleño.

Después de varios años sin saber nada de los dueños de la parcela, Fernández fue intimado por la Justicia y las presiones fueron aumentando con el correr de los meses. Él asegura que cumplió con su trabajo, pero que no cobró por ello, reclama 1,5 millones de pesos como retribución. Y decidió quedarse en el lugar hasta tener respuestas.

También asegura que por más de una década fue el único morador de la chacra y afirma contar con el apoyo de numerosos testigos de su radicación y actividades en el predio y confía en tener los argumentos suficientes para defender su postura.

Por eso, desesperado ante la posibilidad de que lo obliguen a quedarse en la calle, el hombre anunció su drástica determinación y pide ayuda para buscar una solución intermedia.