El Ministerio de Economía de la Nación confirmó una suba del piso del Impuesto a las Ganancias y quedarán fuera del tributo todas las remuneraciones brutas que no superen los $506.230. En la actualidad, y desde enero de 2023, no pagan el impuesto a las ganancias las remuneraciones brutas mensuales que no superen los $404.062.