Sorpresa y emoción en Puente 83 por el gas natural

La adjudicación de los trabajos aún no se confirmó, dado que está en desarrollo la instancia de análisis de la propuesta empresarial. Luego se sabrá cuándo se inicia la instalación de la cañería y las 198 conexiones domiciliarias previstas.

Aún así, la noticia generó un enorme entusiasmo en el vecindario. “Era un sueño inalcanzable para nosotros. No lo esperábamos. Pero estamos felices, muy emocionados”, resaltó Liliana Colippe, nieta de uno de los primeros pobladores, además de nacida y criada en el sector barrial, que se extiende sobre el margen del canal P2, en el límite entre Cipolletti y Fernández Oro.

La vecina recalcó que es un reclamo histórico del enclave, que comenzó a ser habitado hace cerca de 70 años.

En todo este tiempo han soportado los fríos invernales con la utilización de leña, garrafas y electricidad para calefaccionarse y cocinar alimentos. Pero debido al alto costo del gas envasado y la energía eléctrica, el uso de leña es el método más habitual. Aunque tampoco es muy económico, pues un bin con cantoneras de álamos cuesta entre $3000 y $3500, y alcanza para una semana.

“¿Sabés lo que va a ser para nosotros tener gas? Ya no vamos a andar con olor a humo”, enfatizó en tono jocoso, pues admitió que es una de las características que deja la carencia del servicio, además de las afecciones que suele provocar a la salud.

Colippe recordó que hace un tiempo que con un grupo de vecinos recorrió el barrio junto a referentes de Renabap para relevar quiénes estaban dispuestos a conectarse a la red, y dijo que todos estaban de acuerdo.

Saben que tendrá un costo, pero están dispuestos a enfrentarlo.

Sostuvo que esperarán con ansias el inicio de las obras, aunque aún no fue adjudicada a la empresa. Confían en que se realizará. De todos modos, anticipó que seguirán de cerca todo el proceso.

En el nombre del abuelo

Liliana sueña conque la calle donde vive desde que nació, la que corre paralelo al canal y en la que se alinean las casas, lleve el nombre de su abuelo Gilberto Colippe, uno de los primeros en asentarse en el lugar hace cerca de 70 años. Es un homenaje que ella considera merecido.

Ese camino, a pesar del paso del tiempo, aún no tiene denominación. Averiguó en el municipio y tiene que presentar el proyecto al Concejo Deliberante con el acompañamiento de al menos de 100 firmas que avalen la propuesta. Con sus compromisos laborales y personales esa tarea aún no la pudo completar, pero no pierda la esperanza de lograrlo.

Con cariño recuerda al abuelo y el sacrificio que hizo para construir su casita cuando todo ese sector era desolado y distante.

Don Gilberto había nacido en Chile pero de niño se instaló en San Martín de los Andes. Años después llegó al Alto Valle para trabajar en la fruta, y ahí conoció a quien fue su esposa, oriunda de Mencué. Se casaron y vivieron en una chacra. Luego consiguió permiso de un tomero de Agua y Energía y levantó una casita, donde también construyó un corral para la cría de chivos.

Con el tiempo se fueron sumando vecinos, hasta convertirse en el populoso barrio que es hoy. Durante estas décadas han reclamado servicios para vivir mejor. De apoco lo van logrando.