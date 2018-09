Sofi Morandi la rompió en el Bailando: mirá el debut de la neuquina

La pareja fue la tercera en pisar la pista y su baile, con Can't Take My Eyes Off You Live, se llevó el puntaje más alto en lo que va del año: sumaron 25 puntos, incluidos dos 10 de Ángel de Brito y Laurita Fernández.

“Me gusto mucho el trabajo del coach. Fue una linda coreo para ustedes. Julian por vos no daba mucho pero me sorprendiste, y vos Morandi una bomba, la verdad es que la rompes mucho en Instagram pero también la rompiste acá", dijo Ángel De Brito.

“No me gusto, me re contra gusto”. Expreso Laura Fernández calificando también con un puntaje alto.

“Esta pareja es la mejor que vi en la pista. Sofi, tenés un poder que no podría dejar de mirarte. Julián sos muy simpático", dijo Florencia Peña, mientras que Polino destacó: "Han traído placer a la pista, de todo lo que vi fue lo que más me gusto”.