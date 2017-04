Se trata de José Bravo quien tenía 17 años cuando falleció. El trágico hecho ocurrió el 24 de noviembre de 2013 entre las 16 y 18 horas mientras se bañaba en un piletón con dos amigos bajo el cuidado del padre de los otros dos jóvenes, Lucas Damián Urrutia.

Antes de volver a sus casas, decidieron ir una vez más al agua pero José nunca salió. Según el testimonio del acusado, lo buscaron sin éxito y el mayor de edad decidió llevar a sus hijos a su domicilio para que se calmaran, pero antes llamó a la Policía. Por esta razón, Urrutia fue procesado por abandono de persona seguido de muerte.

Sin embargo, la tía de la víctima que estaba a su cargo, Susana Bravo, aseguró que José presentaba golpes fuertes en la cara que lo dejaron inconsciente dentro del agua, lo que provocó que se asfixiara. Para la familia la muerte es dudosa y explicaron que los golpes no fueron por una rama o un objeto contundente como explicó el médico forense. Además, no entienden por qué el hombre lo abandonó sin saber si estaba vivo o no y por qué no lo sacó del agua para ayudarlo.

Finalmente, el Juez Marquéz Gauna decidió sobreseer a Urrutia por no poseer pruebas suficientes para determinar si se trató de un abandono de persona porque no pudieron determinar en qué horario y momento se retiró del lugar junto a sus hijos y también porque a través de las declaraciones no se logró obtener información para determinar su responsabilidad.

Desde el Poder Judicial explicaron que "la Cámara Primera resolvió que no había pruebas suficientes y revocó el procesamiento, pero la Fiscalía pidió nuevas medidas de prueba y reformuló la acusación a un homicidio culposo, cambiando la calificación legal".

El 17 de febrero de este año se realizó una nueva audiencia para finalmente formular cargos contra Lucas Urrutia pero el Juez dictó su sobreseimiento porque, "si no había pruebas para comprobar abandono de persona, tampoco las hay para acusarlo por un homicidio".

Susana afirmó que la causa "venía por buen camino, avanzando, pero que de un momento a otro el Juez cambió de opinión" y creen que pueda llegar a existir algún "tipo de acuerdo entre ellos para dejarlo libre de culpa".