Sitramuci marca la cancha: diálogo o vuelta al paro

La organización sindical suspendió el jueves pasado las medidas de fuerza que venía implementando hacía tres semanas y que habían derivado en una merma significativa en distintas prestaciones. Fue durante una asamblea, en la que se resolvió buscar una salida en conversaciones con el Ejecutivo que conduce Aníbal Tortoriello. La tregua que abrieron tiene los días contados.

Ayer, el referente gremial Omar Meza manifestó que hoy emprenderá la búsqueda de una reunión con el jefe comunal en procura de llegar a un acuerdo consensuado que evite la reanudación de las disputas.

“Hasta ahora no he recibido ninguna propuesta del Gobierno para sentarnos a dialogar. No importa, yo he sido encomendado por los compañeros para buscar un entendimiento en una mesa de negociaciones y es lo que voy a hacer. No me importa que no me hayan llamado, yo mismo iré y golpearé las puertas que haya que golpear para que me atiendan y podamos conversar”, enfatizó.

El dirigente llevará los entendimientos previos alcanzados con el intendente Tortoriello y otros funcionarios y que ya cuentan con la homologación de la Secretaría de Trabajo de la provincia.

“Sé que la misión que cumpliré por decisión de los trabajadores no será fácil. Tengo mucha responsabilidad sobre mí”, afirmó y lamentó que desde el Ejecutivo municipal se siga intentando desconocer la representatividad y legitimidad de Sitramuci.

También se mostró consciente de los efectos negativos que las prolongadas protestas han tenido sobre los servicios municipales, por lo que pidió disculpas a los vecinos por las complicaciones que se generaron.

De todas maneras, insistió en criticar a Tortoriello “por no cumplir con lo acordado”, entre lo que se cuenta el pase a planta de más empleados, la firma de contratos adecuados al personal eventual y la reincorporación de los despedidos. Y contrastó la posición asumida por el jefe comunal de no llamar todavía al diálogo con la voluntad de buscar un entendimiento planteada por los trabajadores en conflicto, que están cumpliendo ahora sus labores habituales sin haber conseguido aún una solución.

Tanto Tortoriello como el secretario de Gobierno, Diego Vázquez, han ratificado públicamente su postura dialoguista, con lo que ahora sólo resta esperar.

“Queremos el diálogo porque nos manejamos con la verdad. Tenemos el respaldo de los trabajadores y los documentos que prueban la validez de nuestros reclamos”.Omar Meza. Líder del Sindicato de Trabajadores Municipales

Meza, al borde del procesamiento

La protesta que efectuaron trabajadores municipales encadenándose a los asientos en el interior del edificio comunal de Yrigoyen y Villegas podría costarle un procesamiento por coacción agravada al dirigente de Sitramuci, Omar Meza. Al principio, se creía que las acciones llevadas adelante por la Justicia podían afectar solamente a los empleados que participaron de los reclamos, pero no fue así. Meza podría arriesgar la posibilidad de cárcel en caso de que la alternativa judicial prospere. Sería el tercer dirigente social que, a instancias del Ejecutivo municipal, se enfrente a una imputación de estas características. Los otros dos son el referente vecinal perlense Jaime Flores y el militante del MTD-Frente Darío Santillán Carlos Benilla. La intervención de la Justicia es, así, un elemento más que tensa la relación Ejecutivo-Sitramuci.