Trenes Argentinos comunicó la interrupción del servicio por el avance del traspaso a Río Negro. Los detalles.

El Tren del Valle se prepara para una nueva etapa en su funcionamiento, pero antes deberá atravesar una interrupción temporal que afectará a miles de pasajeros del Alto Valle. Trenes Argentinos confirmó que el servicio permanecerá suspendido durante dos semanas , mientras se concreta el proceso de transferencia de su administración a la provincia de Río Negro.

La medida comenzará a regir el próximo martes 16 de noviembre y forma parte de una transición que contempla modificaciones operativas, administrativas y tarifarias. En paralelo, el Gobierno provincial avanza con las obras necesarias para extender el recorrido ferroviario hacia General Roca .

Actualmente, la formación conecta las ciudades de Cipolletti, Neuquén y Plottier , mediante un trayecto de 21 kilómetros. Según las estadísticas oficiales, el servicio transporta aproximadamente 24.000 pasajeros mensuales , quienes deberán buscar alternativas de traslado mientras se desarrolla el proceso.

Los servicios del Tren del Valle y Tren Patagónico se encuentran fuera de servicio en Río Negro.

Por qué se suspende el Tren del Valle durante dos semanas

La interrupción fue anunciada oficialmente por Trenes Argentinos y responde a la implementación de la Resolución 1853/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, publicada el pasado 22 de octubre, que establece las condiciones para avanzar con el traspaso.

Durante las dos semanas previstas, los equipos técnicos de la empresa nacional y del Gobierno de Río Negro trabajarán de manera coordinada para reorganizar los distintos aspectos vinculados con la prestación del servicio ferroviario.

La transición comprende cuestiones relacionadas con la operación de los trenes, la administración del sistema y el esquema tarifario. El objetivo es establecer las condiciones necesarias para que la Provincia pueda asumir las responsabilidades correspondientes a su funcionamiento.

Desde Trenes Argentinos explicaron que las tareas buscan garantizar una transferencia ordenada y preparar la continuidad del servicio bajo la nueva administración. Sin embargo, todavía no se informó una fecha precisa para la reanudación de los viajes.

Río Negro avanza con el proyecto ferroviario entre Cipolletti y General Roca

Mientras se prepara el cambio de administración, Tren Patagónico continúa desarrollando las gestiones necesarias para recuperar y ampliar la conectividad ferroviaria en el Alto Valle, mediante un proyecto que contempla distintas intervenciones sobre la infraestructura existente.

El jueves 12 de noviembre, el presidente de la empresa provincial, Roberto López, encabezó una recorrida técnica junto a representantes de distintas firmas interesadas en ejecutar las obras correspondientes a la primera etapa del corredor Cipolletti–General Roca.

La visita permitió inspeccionar estaciones y sectores donde se proyectan mejoras destinadas a acondicionar las instalaciones ferroviarias. También se analizaron los planos, las ubicaciones previstas y las características técnicas de las intervenciones que serán licitadas.

Los trabajos contemplan la renovación y readecuación de accesos, construcción de rampas, instalación de luminarias y distintas obras civiles en las localidades de General Roca, J. J. Gómez, Allen, Fernández Oro y Cipolletti.

Además, el proyecto incluye la construcción de un nuevo punto de acceso en la zona de facultades, una intervención que busca mejorar las condiciones de ingreso al sistema ferroviario para los futuros usuarios del corredor.

Cuándo comenzarán las obras para ampliar el recorrido del tren

El cronograma establecido por Tren Patagónico contempla la apertura de ofertas para el 24 de noviembre, mientras que la adjudicación de los trabajos está prevista para diciembre, una vez completadas las instancias correspondientes al proceso licitatorio.

De acuerdo con la planificación provincial, las obras tendrán un plazo de ejecución de 90 días a partir de su adjudicación. Durante ese período deberán desarrollarse las mejoras previstas en las estaciones y accesos del corredor ferroviario.

Estas intervenciones constituyen una primera etapa del proyecto de desarrollo ferroviario del Alto Valle. Su finalidad es adecuar las instalaciones existentes y mejorar las condiciones de accesibilidad para quienes eventualmente utilicen el servicio ampliado.

Por el momento, no se anunció una fecha de puesta en funcionamiento del recorrido entre Cipolletti y General Roca. La licitación corresponde a trabajos de infraestructura y no implica, por sí misma, la habilitación inmediata del transporte de pasajeros.