Siguen buscando al cipoleño que desapareció en Valentina Norte Rural

Tras varias idas y vueltas, Jorge Hernán Muñóz, el hombre desaparecido en Valentina Norte Rural, sigue siendo buscado por algunos allegados. Aunque se comunicó con su familia días atrás la preocupación no cesó. Quienes admitieron verlo en un principio no pudieron sostener el discurso en el tiempo: “Dijeron que lo vieron, pero a su casa no ha venido. No sabemos nada de él”, aseguró a LMN su primo Fernando Muñóz.