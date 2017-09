"El 60 por ciento de lo que ingresa a la provincia es de coparticipación federal. Cada 100 pesos que llegan, 60 vienen de jurisdicción nacional. Con eso pagamos todos los sueldos, y realizamos las políticas y obras publicas. Buenos Aires pidió modificar eso y lo judicializó", dijo en dialogo con LU19. Afirmó que si ese pedido prospera Río Negro perdería 1.800 millones de pesos anuales.

"No podemos resignarlo bajo ningún punto de vista. Entendemos que la gobernadora Vidal quiera más plata pero no a costa nuestra. Pedimos que no se resuelva la demanda hasta tanto no haya un acuerdo entre jurisdicciones", expresó Weretilneck.

El documento firmado por los 21 gobernadores determinó que la demanda lleva a la quiebra y la conflictividad social de todas las provincias argentinas, que una ley de coparticipación se tiene que discutir en términos políticos y no judiciales, y pedirle a la CSJ que no resuelva sin antes escuchar a toda las partes involucradas.