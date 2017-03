Ser chica fitness, un estilo de vida y mucho sacrificio

“Hace 6 años practico fitness, hoy en día se ha convertido en un estilo de vida”, sostiene Natalia Maldonado, la deportista que no para de cosechar medallas tanto a nivel nacional como internacional. Mendocina pero con años de residencia en Cipolletti, la atleta se aboca a esculpir su cuerpo con esfuerzo y dedicación metódica mientras cumple con las tareas de cuidado de sus hijas, sin perder de vista el anhelo de alcanzar nuevos trofeos.

Un estilo de vida que ante todo requiere organización para preparar los domingos las comidas de toda la semana. Voluntad para seguir una dieta proteica balanceada con muchas frutas, verduras, cinco litros de agua por día, pero fundamentalmente sin harinas ni fritos que, por su familia, no están excluidos de su hogar. A veces se tienta, reconoció, “más cuando estoy cerca de un torneo, pero lo manejo porque estoy focalizada”.

“En la alacena donde tengo los suplementos hay fotos de admiradoras y gente que yo admiro. Así que las miro y digo ‘no tengo que perder el objetivo’”, confesó.

La cotidianidad de la competidora requiere compromiso y rigurosidad para cumplir con un plan de ejercicios de más de 15 horas a la semana. La rutina comienza temprano con un entrenamiento aeróbico de “60 minutos y en ayunas, que puede ser elíptico, cinta o bicicleta. Quemás más grasas que en cualquier otro horario”, justificó y aclaró: “Esto es para deportistas, no para una persona que no hace ejercicios regularmente. Siempre hay que tener algo dulce al lado, como una manzana o algún caramelito”, para evitar desmayos y bajas de presión.

Después de llevar a sus dos hijas al colegio, Natalia pasa por otro gimnasio para hacer musculación. “Cada día toco un músculo diferente. Estoy una hora saturando uno solo para hipertrofiarlo, es decir, para hacerlo más grande. En la competición se divide así, sino el común y corriente de la gente trabaja varios músculos el mismo día”, comparó.

“Llevar una vida fitness no significa matarte en el gimnasio, es no ser sedentario: hacer zumba, jugar al tenis, cualquier cosa que te mantenga en movimiento al menos 40 minutos todos los días”, explicó y se diferenció: “Yo, porque compito”.

“A la noche hago un aeróbico de media hora, tranqui”, completó sobre la rutina que practica mientras hace de “taxi” de sus hijas.

Saber descansar, la clave

Maldonado asegura que una de las claves del fitness es el buen descanso, que implica ocho horas de sueño y “un equilibro mental grande” para no cebarse al ir por más en la adictiva carrera de la musculatura. “Yo hago yoga y eso ayuda muchísimo”, comentó.

La favorita de Terminator

Natalia se mide en “Body Fitness”, la categoría a la que Arnold Schwarzenegger definió como su favorita por tratarse de “una Barbie con músculos”. En esa escala se evalúan la belleza femenina y la simetría en el trabajo muscular. “La idea es llegar a una forma de X; es decir: piernas grandes, cintura chiquita y dorsales y hombros grandes. Lo que se busca es que se vea lindo, que no tenga cicatrices, celulitis ni tatuajes”, precisó Natalia. Sobre la evaluación, explicó: “Tengo dos pasadas. La primera es sola como una modelo, por eso tomo cursos en Verse”. “Tenés que ser lo más femenina y lo más sexy para que los jueces te miren a vos nomás. Voy con bikini bordada con piedras y zapatos altos. Luego, entramos todas las atletas juntas y tenemos poses de frente, espalda y perfiles”, contó Natalia.

Fue un camino de ida

“Siempre hice gimnasio y siempre me gustaron las chicas marcadas. En un programa tipo Sprayette, veía los lomos de las norteamericanas y me encantaba”, contextualizó al relatar cómo entró en el universo del fitness. “Me cambié de gimnasio y al mes un chico me dice si quería competir porque tengo muy buena genética. Hacía un mes que estaba y ya me había marcado. Y así empecé hace ya seis años. Tenía a Juana de un añito y después, cuando me empecé a preparar para mi primer torneo, quedé embarazada de mi segunda bebé y le seguí metiendo. Al mes estaba impecable de nuevo porque me cuidaba mucho”, señaló.