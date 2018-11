Senasa decomisó pescado y huevos peligrosos para la salud

En el primero de los controles al revisarse un vehículo particular tipo pick up que se dirigía desde Bahía San Blas, en la provincia de Buenos Aires, hacia la localidad mendocina de General Alvear, se detectó la carencia de refrigeración requerida para conservar un producto tan delicado como el pescado. A lo que se sumó que la mercadería era llevada sin documentación sanitaria en un vehículo que no estaba habilitado para el transporte de alimentos.

En el puesto de Río Colorado se decomisaron 270 docenas de huevos frescos que eran transportados sin la documentación sanitaria correspondiente, en un camión que llevaba diferentes productos desde Ezeiza hacia Comodoro Rivadavia.

El cargamento fue decomisado y se procederá a su destrucción.