Secuestraron a un nene en una colonia de vacaciones

“Siempre llego 15 minutos antes a retirarlo y esta mujer habrá estado media hora antes, entró como si nada y se lo llevó”, agregó Marcela, la tía del niño, tras afirmar que el chico se encuentra bien y se está investigando qué ocurrió durante la media hora que estuvo con su captora -identificada como Jazmín F.- antes de que esta fuera detenida por la policía en un parque cercano, donde se encontraba con el menor.

Marcela manifestó que cuando ella llegó a la colonia y se dio cuenta de la situación, llamó al 911 y a su hermana para avisarle sobre lo ocurrido. Luego, señaló que a los minutos se acerca una chica con una compañera del pequeño para decirle cómo era la mujer que se llevó a su sobrino, por lo que nuevamente llamó a la policía. “Los datos nos los dio una nena. A los profesores se les escapa la tortuga y una nena fue la que vio que se lo llevaron”, contó la tía del pequeño.

Por otro lado, Fernanda dijo que de acuerdo a lo que su hijo le relató, “una chica estaba en ese patio [donde están los niños] y le agarra fuerte de la mano, le pregunta el nombre y le dice ‘salgamos la puerta está abierta’”. Luego, explicó: “Mi nene dice que gritó y el profesor no lo escuchó”.

“Aparentemente se lo lleva por la fuerza”, dijo la mujer. Fuentes del caso creen que no lo habría marcado previamente, que desconocería la identidad del chico, algo que la detenida deberá explicar en su indagatoria, para la cual la jueza Provitola reúne las pruebas.

La mujer comentó que la única autorizada para retirar al niño era su hermana, “que lo estuvo buscando los seis días previos”, y que ella eligió la colonia porque hace ya tres años que asiste el niño; y además, porque le pareció que las medidas de seguridad ante la pandemia eran las correctas. “Él va a una burbuja de nueve nenes y un profesor. Tiene los protocolos, firmé el apto físico para que ingrese. Y pasa esto...”, dijo.

Tanto la madre como la tía indicaron que luego de que la policía de la Ciudad encontrara al niño con la mujer, nadie de la colonia se comunicó con ella. “Es el tercer año que viene y por parte de la institución no hubo pedido de disculpas, voy a ver qué me dice la Justicia, pero esto no tiene que volver a pasar”, declaró la madre.

Por último, Fernanda habló del momento en el que se reencontró con su pequeño y aclaró que durante la jornada del viernes brindará declaración a la Justicia. “Cuando nos encontramos lloramos los dos. Ahora el miedo lo tengo yo, no va a salir un tiempo larguísimo de casa”, añadió Fernanda sobre su pequeño e informó que este viernes declarará en la causa en la que interviene el Juzgado Nacional Correccional y Criminal Número 14, a cargo de la doctora María Provitola, y por la cual está detenida la mujer que se lo llevó.

“Tenemos que agradecer a la policía, al 911, a la jueza María Provitola. Llamamos y en media hora ya habían encontrado al nene con esta mujer en un parque. Reaccionaron muy rápido”, cerró Fernanda.