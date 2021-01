El mensaje de la adolescente desaparecida: "No estoy secuestrada"

En medio de las fuertes denuncias que realizó su familia diciendo que secuestraron y drogaron a su hija adolescente, que está desaparecida hace una semana, la joven en cuestión subió un video a las redes sociales indicando que está bien y que no está retenida en contra de su voluntad. “Ellos saben muy bien cómo es la ley gitana”, expresó.

“Yo no estoy secuestrada ni retenida como están diciendo, yo me fui por voluntad propia. Mi papá y mi mamá sabían todo, ellos saben muy bien cómo es la ley gitana”, expresó la adolescente a través de un video que subió en su cuenta personal de Instagram.

Además, Reina agradeció a toda la comunidad por la preocupación, y aseguró que se encuentra bien.

La adolescente fue vista por última vez en un domicilio de General Roca, en la casa de un familiar, ubicada en la calle Jorge Newbery. Desde ese momento se radicó la denuncia y se iniciaron las tareas de búsqueda a través de la Fiscalía junto con la Policía de Río Negro.

Una de las hipótesis de la investigación es que se trata de una fuga para evitar que la menor sea obligada a contraer matrimonio con un varón miembro de la misma comunidad, ceremonia que suele ser arreglada y por la que las familias de las mujeres reciben a cambio una compensación económica que puede ser en dinero u objetos materiales.

chica desaparecida - Reyna Traico

Sin embargo, la madre de la adolescente fue quien denunció que su hija había sido secuestrada por una red de trata de personas.

“Pido colaboración de todos, no hay ley gitana, somos argentinos votamos. Acá es mi hija, la drogaron y la prostituyeron. El vídeo que se ve, no es ella, está drogada, está amenazada. Quiero colaboración de todo el mundo, por favor ayúdenme. Mi hija tiene que volver, tiene una gran referencia y todos la están conociendo. Esa no es ella, tiene 16 años”, contó su madre en un vídeo grabado en redes sociales dando su versión de lo ocurrido.

“La ley argentina tiene que protegernos y a ella también, porque la están prostituyendo. Mi hija no es ella, quiero su colaboración, ella está drogada, está prostituida. Está en la Fiscalía, en la Federal, en la Comisaría 21, está en todos los medios”, contó la madre.

En el video la mujer también indica que la tiene una familia de Mendoza. “Ellos tienen a mi hija, quiero que vayan y traigan a mi hija. Está en Mendoza, ella no tiene derecho a nada, yo soy su madre, el DNI lo tengo yo, no lo tiene nadie, soy su madre y la quiero de vuelta”, exigió.

Luego vuelve a hablar en términos gitanos y desde atrás de la filmación se escucha la voz de un hombre que refuerza el pedido de la mujer.

Las autoridades de Río Negro pidieron que ante cualquier información de la joven comunicarse con la Central de Emergencias 911 o a cualquier comisaría.