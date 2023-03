Se viene Semana Santa y las pescaderías lo saben: los precios en Cipolletti

A menos de diez días de la llegada de la Semana Santa, un momento del año más que especial para los católicos, las pescaderías de la ciudad se preparan para su “gran momento del año”. Es que, por lo que algunos comerciantes del rubro consideran “tradición”, durante la próxima semana sus ventas se incrementarán a más no poder, pese a que en el último tiempo, debido -entre otros factores- a los fuertes incrementos en la carne, los productos de mar están ganando terreno en las mesas de los cipoleños.

“Las personas en general creen que el pescado es sólo para ricos, pero la realidad es que no. Hoy es mucho más económico comer pescado que carne. Y hoy muchos están eligiendo los productos de mar”, contaron desde Marea Azul, y agregaron que durante todo marzo las personas iniciaron sus compras para Semana Santa.

“Es como si no comes pescado te vas al infierno”, relató entre risas el dueño del lugar, revelando que los días previos al jueves y viernes santos los vecinos de la ciudad suelen hacer largas filas para conseguir el producto: “Suele haber 25 personas haciendo fila para entrar al local. Y no sólo pasa acá sino en todas las pescaderías. La gente se enloquece por comprar pescado en estos días”.

Pescaderías Antonio Spagnuolo

Pese a que desde ese comercio confiaron que es muy complicado hacer un estimativo de cuantos kilos de pescado y demás venden para este momento del año, contaron que pueden tratarse de al menos unos 600 kilos de filet de merluza fresco.

Testimonios similares dieron desde El Pulpito, una de las pescaderías tradicionales de la ciudad. Con más de 30 años en el rubro, si bien desde el comercio aclararon que ellos ya cuentan con una clientela fija y frecuente, muchas más personas hoy compran allí.

“Nosotros mismos hemos notado un cambio de consumo. La carne y el pollo han aumentado muchísimo y es así que el pescado se ha vuelto más habitual para las personas”, admitieron y añadieron que también este producto se ha vuelto popular dado que las comidas que se preparan con el mismo son sanas y nutritivas, por lo que se cuida tanto el bolsillo como la salud.

En este local hicieron hincapié en la importancia de que esta Semana Santa cae justo a principio de mes, momento en el que muchas personas están recién cobrando sus sueldos. “Hay Semanas Santas mejores que otras y esta justo cae a principio de mes. Por lo que nosotros tenemos expectativas muy buenas de cara a los próximos días. Justamente, la compra más grande de pescado fresco se hará el lunes que viene”, contaron, al tiempo que manifestaron que todo este movimiento lo relacionan directamente a una cuestión de "tradición familiar" más que a lo religioso.

Respecto de los preparativos, este local tiene la particularidad de tener anexada una rotisería dedicada a los productos de mar, por lo que durante Semana Santa le ofrecen a sus clientes la posibilidad de probar diferentes comidas (como empanadas gallegas o de pescado, atún mariscos, cebolla y queso, y verduras; paella; filet frito; chupín de pescados; cornalitos fritos; ceviche y tentáculos al escabeche, entre otras opciones), sin romper la tradición cristiana. “Siempre hemos preparado comidas para esta fecha, principalmente porque muchas personas no quieren cocinar el pescado por el olor, entonces nosotros lo hacemos por ellos”, explicaron.

Con todo esto, desde El Pulpito estimaron que para los próximos días comercializarán más de 1000 kilos de filet de merluza.

En la pescadería Puerto Sur ocurre lo mismo, siendo que en las últimas semanas sus ventas se han incrementado exponencialmente. “Desde hace varios días las personas ya se empezaron a preparar para Semana Santa y a comprar de a poco pescado. Pero es real que desde hace un tiempo es más común que las personas consuman pescado”.

Precios

En comparación con el año pasado, el precio del pescado se ha incrementado entre un 80 y 90 por ciento, por lo que en algunos lugares, la opción más elegida, el filet de merluza, supera los 2000 pesos el kilo (durante el 2023, costaba alrededor de 1100 y 1250 pesos).

En tanto, en todos estos lugares, las milanesas rondan los 2500 pesos y el pejerrey los 1500, en tanto que los medallones de diferentes variedades desde 1500 a 2000 pesos, y mariscos desde 2500.

La opción más cara es el salmón, el cual puede ir desde los 9500 a los 12 mil pesos.