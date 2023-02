Se pospuso la formulación de cargos contra el femicida de Norma y Luz

Habrá que esperar otras 24 horas para conocer toda la teoría sobre el doble femicidio que tuvo como víctimas a Norma Beatriz Morales (58) y su hija Luz de los Milagros Prieto (20), quienes fueron brutalmente asesinadas a puñaladas. El señalado por el hecho que conmueve a todo Neuquén es la ex pareja de Norma, que será acusado el miércoles.

La acusación no se opuso a tal pedido. No obstante, para cautelar el proceso hasta entonces, el fiscal jefe Agustín García planteó la necesidad de que el presunto femicida permanezca detenido otras 24 horas. Los defensores no se opusieron.

De esta manera y sin controversias, el juez Gustavo Ravizzoli hizo lugar a los requerimientos y prorrogó la detención de Lagos hasta la audiencia de formulación de cargos que se realizará este miércoles a las 11. Entonces se conocerá la teoría de la fiscalía en toda su extensión y las pruebas que apuntan al hombre de 55 años.

Por otro lado, el abogado particular Marcelo Hertzriken Velasco se constituyó como abogado querellante, en representación de Lorena -otra de las hijas de Norma- y una hermana de Norma.

SFP Jorge Lagos acusado de Femicidio de Norma y Luz (4).JPG Sebastian Fariña Petersen

El caso

Cabe recordar que el cuerpo de Norma Beatriz fue hallado en la barda de Plottier el domingo por la madrugada, y el de su hija, esa misma tarde en una vivienda de Los Hornitos en Neuquén capital, donde ambas residían junto al presunto femicida.

Es que allí había acudido la Policía por pedido de Lorena, quien no lograba comunicarse con su madre y temía que algo le hubiera ocurrido.

Al presentarse los efectivos en la vivienda de Avenida del Trabajador y Las Torcazas, dieron con el cuerpo de la joven y Lagos, quien intentó darse a la fuga pero fue aprehendido a las dos cuadras. Se estima que las dos mujeres fueron asesinadas el sábado en esa casa, aunque esto aún no fue confirmado.

Aunque algunos allegados y vecinos afirmaron que Norma Beatriz era víctima de violencia de género de parte del hombre, no existían denuncias al respecto y por el momento no ha trascendido si hubo un desencadenante puntual del doble femicidio. Lagos sí contaba con una denuncia previa de la misma naturaleza, que tenía como víctima a una ex pareja.