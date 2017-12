“Estoy trabajando con un abogado para pedir la custodia, porque ella no está bien. No está en condiciones psicológicas de cuidarlos”, aseguró Carlos Domínguez. El hombre afirmó una y otra vez que los niños están “haciendo una vida normal”, pero no reveló dónde viven porque no quiere que su madre vaya a buscarlos.

Su ex pareja lo denunció en la Justicia para que le restituya a los nenes, a quienes se llevó por las vacaciones de invierno en julio por un acuerdo entre ambos. Nunca volvió y admitió que tomó la decisión sin el aval de la Justicia. “Ella fue la primera que incumplió el acuerdo que teníamos cuando se mudó sin avisar de Roca a Cipolletti”, se defendió el padre de los menores.

Conflictos

Domínguez y su ex pareja tienen conflictos serios, que ahora afectan a sus hijos. El hombre aseguró que se fue del hogar porque su mujer le había sido infiel y detalló: “Ahora está en pareja con el amante y tienen un bebé por el que dejó de preocuparse por nuestros hijos”. Antes, su mujer lo había denunciado por violencia y consiguió una restricción de acercamiento.

“Ella tiene problemas psiquiátricos y yo tengo pruebas. Se acordó de los hijos cinco meses después, justo cuando dejé de pagarle la cuota alimentaria porque ellos están conmigo”, cuestionó. La denuncia judicial para que se restituyera a los menores a su domicilio legal, en realidad, se efectuó en septiembre, un mes después del vencimiento del plazo del permiso por las vacaciones.

La Justicia rionegrina ahora deberá acelerar el proceso para resolver el conflicto entre los padres, ya que los menores quedaron en el medio.

