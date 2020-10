Se les acabó el tiempo a los comerciantes beneficiados con un aporte

Al 20 de octubre, había 243 comercios beneficiados -de 397 en total- que todavía no habían presentado la documentación requerida para acceder a un aporte no reintegrable de Provincia. Tenían tiempo hasta hoy, y no habrá en más otra oportunidad para los que no cumplieron con los requisitos, por cuanto desde hace dos meses que el Municipio procura por distintas vías de comunicación que accedan a un dinero que estaba a disposición de los comerciantes y se suponía iba a ser distribuido de forma inmediata.

"El 30 de octubre hacemos el corte definitivo, esté como esté la lista de los comercios pendientes. Los que no encuadren ahí, no tendrán otra posibilidad. Hace dos meses que venimos con esto. Todos sabían todo, y con la necesidad que hay llama la atención. Era un tema para resolver de forma inmediata, y lamentablemente todavía estamos esperando que presenten la documentación", reconoció el secretario municipal de Fiscalización, Cristian Blanco.

De los 18. 313.500 pesos, a distribuir entre 397 comercios que fueron prioridad para el gobierno municipal, 144 ya cobraron el aporte no reintegrable. Otros diez cumplieron los requisitos y próximamente recibirán la ayuda comprometida. Blanco calculó que queda un remanente de 9.393.500 de pesos a cobrar por los grupos que no presentaron aún la información.

No obstante, el funcionario municipal dijo que en las últimas horas entraron más de 600 mail, de modo que espera que la mayoría de estos comercios pendientes de cobro estén en condiciones de recibir el aporte no reintegrable. Hoy es el corte definitivo y a priori no supo decir cuántos finalmente accederán.

El listado está publicado en la página web del Municipio, donde son mayoría los grupos como casas de comida, vinotecas, peluquerías y estéticas, todavía pendientes de presentar la documentación requerida.

Se requería fotocopia de documento y comprobante del CBU autenticado por una entidad bancaria, relacionado de forma directa con la licencia comercial. No podía estar a nombre de otra persona. También, habilitación e inscripción en Afip.

Desde la Cámara de Industria y Comercio se cree que algunos no lo harán, por lo que se adelantaron con una lista de nuevos beneficiarios que están sin trabajar y necesitan una ayuda.

Al respecto, el titular de la CIC, José Luis Bunter, dijo que ya pidieron por nota que se incorpore a 12 personas que componen la actividad de fotógrafos, sonidistas y camarógrafos. Agregó que todos ellos cuentan con habilitación comercial y reúnen los requisitos que exige Provincia para acceder al aporte no reintegrable.

Comercios cerrados Anahí Cárdena

"Hicimos un trabajo muy fino para que todos sepan cómo acceder al aporte no reintegrable. En la página de la Muni publicaron el listado. También gestionamos a través de las redes sociales. Por lo tanto, a los que no se presenten, no podemos ponerle un revólver en la cabeza para que lo hagan", expresó Bunter.

Un problema para presentar la documentación podría estar vinculada al embargo de las cuentas de muchos comerciantes, motivo por el cual tenían CBU a nombre de otra persona. También puede haber ocurrido que no hayan validado el comprobante con la firma de un banco.

"No sabemos si no quieren recibir el aporte no reintegrable o no cumplen con los requisitos, pero va a quedar un sobrante que queremos que se distribuya entre otras actividades que no fueron reaperturadas ni tenidas en cuenta", enfatizó el titular de la CIC.

Desde el Ejecutivo municipal se analizará esa posibilidad, aunque primero la prioridad la tienen los grupos beneficiados. Una vez que se haga la depuración de los 290 comercios pendientes de cobro, Blanco sostuvo: "Si sobra plata, se va a redistribuir. Antes hay que cerrar la etapa de los que faltaron, más allá del 30 de octubre".