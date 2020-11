Se frenó la caída de los contagios de Covid en Río Negro

“Hay ciudades que no están bajando los casos y no sabemos si habrá una segunda ola. Las medidas preventivas para evitarla no son diferentes a las actuales. Ojalá todos tomemos conciencia de seguir las medidas preventivas y cumplir con el aislamiento, tanto los casos confirmados como los contractos estrechos”, manifestó la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero.