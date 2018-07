El músico se presentó en la Comisaría 52 de Villa Lugano cerca de las 7 y dijo que actúo en defensa personal y por eso le disparó a su vecino. "Cualquier animal haría lo mismo", se justificó.

"Lo maté porque si no me iba a matar él", señaló Álvarez al llegar a la dependencia policial acompañado por su abogado, Sebastián Qeuijeiro. Sobre la víctima dijo que no era amigos y que "era un pibe que choreaba".

Pity fue acusado por varios testigos de matar con una pistola calibre 7.35 a Díaz, de 36 años, en el complejo habitacional Samoré, de Villa Lugano. Tras el crimen escapó, descartó el arma, fue al recital de Ulises Bueno y luego se entregó.

Según informaron fuentes policiales, Álvarez cuenta con una serie de escándalos y antecedentes policiales en el marco de su adicción a las drogas. Horas antes de entregarse, efectivos encontraron el vehículo del músico, un Volkswagen Polo verde de patente DQP 320, abandonado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza.

El rodado fue hallado por los efectivos durante la tarde de del jueves estacionado sobre la calle Vicente Casares al 725, a pocas cuadras del boliche Pinar de Rocha.

Según las cámaras del lugar, el cantante habría entrado al local bailable junto a unos acompañantes, luego de haber tirado un arma por la alcantarilla de camino.

Embed Hace minutos se entregó Pity Álvarez. Ante las cámaras y los periodistas, una confesión: "Yo fui el que disparé. Vengo a decir lo que pasó. Lo maté porque era él o yo. Si no, me iba a matar él. Cualquier animal haría lo mismo" pic.twitter.com/fgVXEXn2BK — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 13 de julio de 2018

