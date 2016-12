Los trabajadores hospitalarios de Cipolletti decidieron continuar con la retención de servicios que iniciaron la semana pasada ante el atraso en el pago de los sueldos correspondientes al mes de noviembre. Así lo informó a LM Cipolletti el dirigente gremial de ATE, Jorge Nuñez, quien aseguró que muchos empleados se llevaron una sorpresa negativa cuando pasaron por el cajero a retirar sus haberes, lo que derivó en la continuidad de la medida.

Además, Núñez agregó: “Se ha levantado una carpa cerca de la guardia y mañana (hoy) levantaremos una más. La gran mayoría de los trabajadores fueron al banco para cobrar su sueldo y se encontraron con que tenían saldo negativo, ya que las tarjetas de crédito les hicieron los débitos correspondientes” y aún no les acreditaron los pagos por las guardias adeudadas. Para muchos de los profesionales, las guardias no son una opción, ni un dinero extra, sino que recargan su horario para elevar el sueldo promedio. Por ello, en el Pedro Moguillansky hay gran malestar y el personal no se baja de la medida de fuerza, que tiene importante adhesión.

“Se está ante una difícil situación y para colmo debemos esperar hasta el próximo 23” para cobrar la deuda y el aguinaldo, detalló el referente de ATE.

70 días de atraso hay en el pago de las horas extra por guardias. Se abonarían recién el viernes 23.

Ayer, la bronca se hizo evidente con una carpa en el exterior del edificio de Naciones Unidas y Venezuela. La semana pasada, los hospitalarios ya habían hecho una marcha porque uno de sus objetivos es dar a conocer públicamente los atrasos en los pagos.

Nuñez indicó que “hay 70 días de atraso en la cancelación de las guardias. Ante este panorama en asamblea se decidió continuar con la retención de servicios. Se continúa atendiendo las urgencias, esto no está pasando únicamente aquí en Cipolletti, en otros hospitales es similar la situación”.

Levantaron dos carpas y prometen mantener la medida de fuerza hasta cobrar.

Los trabajadores aguardan respuestas y que el gobierno de Río Negro atienda sus requerimientos. Mientras tanto prosiguen con la protesta y ahora hasta con un acampe frente a la guardia.

Desde Salud no se explicaron las razones del retraso en el pago de las guardias, pero sí se apuró la cancelación de las deudas. El pago no estaba previsto en el calendario original, pero se emitió un decreto tras el inicio de las protestas para que el dinero se deposite junto a los aguinaldos.