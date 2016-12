El hombre sindicado como el “chacal” cipoleño de los abusos y que semanas atrás estuvo a punto de recuperar la libertad se encamina a un tercer juicio oral por la violación de su hija menor. Se le imputan tres hechos y las víctimas aguardan con expectativa la confirmación de su procesamiento.

La causa penal abierta contra A.S. se encuentra en este momento en la Cámara en lo Criminal Segunda de Cipolletti y se especula que en los próximos días habría un pronunciamiento tras la apelación presentada por el defensor del acusado. Por tratarse de un hecho de instancia privada y por ser la víctima menor de edad, no se pueden brindar datos personales del violador. De igual modo, este diario tuvo acceso a los pormenores de la última audiencia, que se concretó en octubre y donde las partes expusieron sus argumentos sobre los hechos que habrían ocurrido durante las salidas transitorias de A.S. Fuentes judiciales precisaron que el acusado cumple una condena de 11 años de prisión efectiva por los abusos sufridos por una de sus hijas y una hijastra que, en la actualidad, tienen 24 y 26 años. El juicio oral se llevó a cabo en el 2007 y tras cumplir parte de la condena fue beneficiado con salidas. En esas circunstancias, el Chacal aprovechó para violar a su hija menor, la única que permanecía en su casa.

Los sometimientos se dieron cuando la víctima todavía era una niña de 12 años, y en la etapa instructoria se pudo identificar tres hechos precisos, incluida una violación, precisaron las fuentes. Con estas pruebas, el titular del Juzgado de Instrucción 4, Santiago Márquez Gauna, no dudó de procesarlo por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Ante la acusación en su contra, el abogado del Chacal avanzó con una apelación, que fue expuesta ante los camaristas. Mientras tanto, la fiscalía y la querella reclamaron que se confirme el procesamiento.

Miedo

Hubo amenazas vía mensajes

La situación que viven las víctimas y sus familiares no es fácil: allegados al violador se encargaron de hacerles llegar amenazas vía mensajes de texto. Por este motivo, a principios de agosto, decidieron hacer públicos los detalles de la causa abierta en la Justicia de Cipolletti y aprovecharon a pedir que se mantenga encarcelado al acusado.

La víctima de la última violación tiene 14 años en la actualidad y de acuerdo al auto de procesamiento los abusos se habrían cometido durante el lapso de tres meses.