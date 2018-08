En la jornada de hoy, con más testimonios y posiblemente alegatos, se cerrará el juicio en contra del ex legislador Rubén López y el ex jugador de Boca Luis Abramovich por el presunto abuso sexual. Hasta el momento, los testigos directos no fueron coincidentes y desde la defensa se espera el aporte de una persona que mencionó el sugestivo ofrecimiento de una suma de dinero a allegados a la víctima, precisaron fuentes allegadas a la causa.