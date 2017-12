Los representantes gremiales y trabajadores que asistieron a la reunión se expresaron muy desconcertados y enojados con la actitud asumida por la empresa y, como no están dispuestos a perder más tiempo porque la necesidad de estos trabajadores es apremiante, no quisieron saber nada con seguir la vía administrativa. Por estas horas, el gremio analiza qué medidas tomar. “No sabemos todavía qué, pero algo vamos a hacer”, sostuvo el secretario adjunto de la Asociación de Empleados de Comercio, Juan Morrison.

No descartan cursar acciones legales contra la firma ni adoptar medidas de fuerza, pero primero necesitan hablar con los trabajadores porque no imaginaban que a la audiencia de ayer la empresa sólo se presentara para tomar nota del reclamo. “A los compañeros los echaron sin pegarles un peso y la gente está desesperada. Es una vergüenza lo que está pasando, una falta de respeto total. La firma no presentó nada de nada y quedamos todos muy sorprendidos”, expresó Morrison.

El dirigente gremial agregó: “Estamos indignados, sorprendidos, sabemos que hay una crisis pero no es la forma de manejarse con los trabajadores. Vamos a mantener la cabeza fría para hablar con ellos y ver qué medidas tomaremos”.

El delegado de Trabajo, Aparicio Riffo, aseguró que “la empresa está en una situación de total infracción”, ya que apela a la crisis por el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero toma una decisión unilateral y sin previo aviso. “No hicieron ninguna presentación”, señaló y acotó: “Dice que lo hará en el transcurso de esta semana en Bahía Blanca”.

Como delegación de Trabajo, Riffo dijo que instaron al diálogo, pero no pueden dictar la conciliación obligatoria porque ninguna de las partes lo ha solicitado todavía, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras localidades donde ayer el gremio sí lo reclamó.

Morrison aclaró que si bien desestimaron de la vía administrativa para llegar a un acuerdo, están dispuestos a continuar el diálogo para arribar a una solución. “Esperamos que la empresa nos llame, sea razonable y tenga un diálogo serio con nosotros”, expresó el referente de la AEC.

En Cipolletti hay 21 despedidos

Entre trabajadores despedidos representados por la Asociación de Empleados de Comercio y los que realizaban tareas de reparto de mercadería, son 21 los despidos en Cipolletti por la firma Lucaioli. Ayer se realizaron distintas audiencias de conciliación en la provincia, donde hubo algunos reclamos para que la Secretaría de Trabajo dicte la conciliación obligatoria. “No vamos a avalar ningún acuerdo que afecte los intereses de los trabajadores”, aseguró el delegado de Trabajo, Aparicio Riffo.