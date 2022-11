Scaloni en la previa del duelo ante México: "No cambiaremos la forma de jugar"

El próximo sábado a las 16, la Selección Argentina se medirá ante México por la segunda fecha del Grupo C de Qatar 2022 , en lo que será un duelo que puede comenzar a definir el futuro de la Albiceleste en la Copa del Mundo. Los dirigidos por Lionel Scaloni cayeron de manera sorpresiva por 2-1 frente a Arabia Saudita en el debut mundialista y saben que no pueden dar otro paso en falso si quieren seguir con vida en la competición.

A poco más de un día para el enfrentamiento ante la Tricolor, Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que se refirió al estado de ánimo del plantel tras la derrota ante los árabes y, si bien no confirmó once inicial, adelantó que probablemente hayan modificaciones en el equipo.

"Anímicamente, más allá del primer día donde el golpe afecta, como tiene que ser, la reacción es inmediata. Cuando recibís una piña, dos, tres, lo único que hay que hacer es levantarse y este grupo está capacitado para levantarse. No tenemos ninguna duda de cómo lo afronta. Evaluamos buscar alternativas a nuestro juego, pero no a nuestra manera de jugar. Es posible que hagamos alguna variante, pero lo decidiremos hoy", manifestó el entrenador argentino sobre el golpazo que sufrió el combinado nacional en su primera presentación.

Con respecto a México, que en la jornada inicial igualó sin goles ante Polonia, Scaloni analizó: "México es un muy buen equipo, como veníamos diciendo cuando se sorteó la fase de grupos, con una idea muy clara de juego, ofensivo y con un gran DT. Pero nosotros tenemos una manera de jugar y no la tenemos que negociar. Más allá de que podamos recibir un golpe como el del otro día, tenemos claro que tenemos que seguir igual y afrontarlo de la manera en que teníamos pensado antes del partido con Arabia".

"No creo que el Tata (Martino) cambie su planteo para jugar con nosotros. Más allá de todo, hay que sumar puntos, y van a hacer falta al menos 4 o 6 para pasar, y su manera de jugar no creo que la cambie por el resultado o por el partido anterior", agregó.

scaloni qatar 2022.jpg Lionel Scaloni adelantó que habrán cambios en el once inicial para enfrentar a México.

Al ser consultado por "lo que se juega" la Selección Argentina el sábado, el técnico pujatense respondió: "Nos jugamos un partido de fútbol, con toda la responsabilidad de que está todo un país detrás esperando que nos vaya bien, pero con la tranquilidad absoluta de saber que el que salga a la cancha va a dejar hasta la última gota de sudor. Eso nunca lo vamos a tener en duda, este equipo y este grupo va a dejar todo hasta el último minuto para dar vuelta esta situación. A partir de ahí, los partidos de fútbol hay que jugarlos y hay que demostrar que estamos bien".

Otro de los temas que tocó Scaloni fue la supuesta lesión de Lionel Messi. "No sé de dónde salió que Messi ayer no se entrenó. Está bien y más que nunca necesitamos de todos, de sus compañeros y seguramente vaya todo bien. No tenemos ninguna duda de eso. A nivel físico está bien, a nivel moral está bien. No hay ningún problema", afirmó.

"Ni cuando iban las cosas muy bien ni ahora que recibimos este traspié me pongo a leer a la gente. Pero la gente sabe lo que este grupo ha dado y lo que va a dar, y le tiene plena confianza. Espero que así sea. La delegación está bien, sabemos que tenemos un partido importante mañana, donde por suerte depende de nosotros y en eso es lo único que pensamos. A la gente le digo, y lo que dicen los chicos también es que vamos a dejar todo, y que confíen porque un traspié no puede empañar el partido que tenemos recorrido", añadió sobre el apoyo de la gente tras la dolorosa derrota en el debut.

Una vez finalizada la conferencia de prensa, Lionel Scaloni se detuvo a dialogar con TyC Sports y anticipó: "Es probable que haya cambios, pero los que salgan a la cancha tienen que hacer lo que venimos haciendo hasta ahora y eso seguramente nos va a llevar a buen puerto. Jugarán los que mañana creemos que puedan jugar mejor el partido contra México. La decisión no pasará por lo que se vio en el partido con Arabia, sino pensando en México".