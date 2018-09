Rurales cortarán la Ruta Chica y la 22 por subsidios

Se trata de peones nucleados en la Uocra, aunque están en contra de las actuales autoridades del gremio en la región. Recordaron que en julio habían acordado la entrega de subsidios, pero aseguran que hasta el día de la fecha no han cobrado nada, por lo que resolvieron reanudar las protestas. Los portavoces de los manifestantes aseguraron que están “enojados” porque todavía no les dieron una fecha definitiva para cumplir con el compromiso que -aseguran- asumió el Ejecutivo. Desde Provincia no hablan de ningún acuerdo.

“Nos prometieron que nos iban a otorgar un subsidio por tres meses hasta que se pudiera rever la situación salarial, pero hasta el momento no ha pasado nada”.José Luis González. Vocero de los rurales

José Luis González, uno de los trabajadores rurales en conflicto, explicó en diálogo con LM Cipolletti que la medida de fuerza iniciará a las 9 y será por tiempo indefinido, hasta obtener una respuesta contundente por parte del gobierno de Río Negro.

“Nos prometieron que nos iban a otorgar un subsidio por tres meses hasta que se pudiera rever la situación salarial, pero hasta el momento no ha pasado nada y nadie nos dice cuándo nos van a dar el subsidio. Estamos indignados”, aseguró el rural.

El corte será total tanto en la Ruta 22 como en la 65, a la altura del kilómetro 1200, frente al barrio Puente 83. Se recomienda a los valletanos que deban circular por esa zona que salgan antes o vayan directamente por el camino de La Falda.