El cantante fue entrevistado por Pilar Smith para el programa Me gusta la tarde (canal 26). “Te veo muy fuerte, ¿se puede decir que lo que no te mata te fortalece?”, le consultó la conductora a Axel.

“Yo me siento más fuerte que nunca, muy bien”, dijo el intérprete. Y luego explicó: “Otra frase trillada, la verdad siempre sale a la luz, es así. Hay que ser pacientes, porque podría haber salido a defenderme de cosas que se decían absurdas pero era darles identidad a cosas que el tiempo iba a sacar a la luz en algún momento”, agregó el cantante. Y aseguró que “la paciencia es el don supremo y la ciencia de la paz”.

pilar-smith-axel-abuso-cipolletti.jpg

“El tiempo siempre saca la verdad a la luz, así que estoy feliz. Imaginate que ya pasaron más de dos años de esa granada que explotó”. Axel.

Después de dos años de aquella denuncia, la Justicia no encontró elementos para hacer un juicio. “Creo que el tiempo siempre saca la verdad a la luz, así que estoy feliz. Imagináte que ya pasaron más de dos años de esa granada que explotó, más que nada en mi cara pero también en mi equipo y mi familia", expresó.

A su vez, detalló que "después de este tiempo, la Justicia no encontró ningún elemento que pueda comprobar lo mínimo en mí, si no, yo no estaría acá sacando una canción, fuerte, cantando”. Axel se encuentra regresando a los escenarios con una canción nueva, “Solo por hoy”.

El estado de la denuncia

En septiembre de 2020, el abogado que representa a la víctima, Ángelo Zamataro Amaranto, pidió la conversión de la causa de instancia pública a privada, es decir, la posibilidad de seguir investigando como querella sin el acompañamiento de Fiscalía. El Ministerio Público Fiscal con asiento en Cipolletti archivó la causa por falta de pruebas a tan sólo dos meses de la denuncia.

De esta manera, en marzo de 2021 se presentó el pedido formal para que se le formulen cargos al artista. El letrado afirmó en ese momento que ya reunieron las pruebas suficientes para llegar a juicio.

Mientras que en junio de este año el cantante recibió un nuevo revés judicial tras conocerse un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que rechazó un recurso de impugnación presentado por su abogada y ordenó cobrarle las costas del proceso. Se trata de la cuarta decisión que toma la Justicia en contra del cantante denunciado por abuso sexual.

La denuncia

La denuncia contra el cantante Axel la realizó una joven de Catriel en octubre del 2019 por un hecho ocurrido en el 2017 durante la visita del cantante por la Fiesta Nacional del Petróleo. Según dijo, el artista abusó de ella cuando se encontraban en el cuarto de un conocido hotel durante un tratamiento muscular.

La joven guardó silencio por dos años hasta escuchar en televisión el relato de una periodista que contó una situación similar con el mismo cantante, y decidió contactarla y posteriormente formalizar una denuncia penal en la Fiscalía.