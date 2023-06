Romina Uhrig contó la verdad de su separación: "Walter me dejó porque..."

Ahora, la ex participante fue invitada y pasó por Los Ángeles de la Mañana (LAM), porque la exdiputada será parte del próximo ciclo del Bailando de Marcelo Tinelli. Allí habló de todo y no temió contestar nada.

Romina Uhrig relacoin sentimental

En cuanto a la separación con su Walter Festa ella reveló: “Él se quiso separar, yo la pasé recontra mal. Cuando me llamaron de Gran Hermano para decirme que había quedado yo no sabía qué hacer por mis nenas. Cuando me confirman mi entrada al programa, Walter me dice ‘quedate tranquila, yo me ocupo de las nenas’. Pero él se quiso separar, estaba pasando un mal momento, no creo que haya sido por otra persona. Había hecho una mala inversión”.

Además, acerca de las constantes consultas por la denuncia de enriquecimiento ilícito que afronta su ex pareja, ella contestó: “Voy a hablar por mí. No pongo las manos en el fuego por nadie, ni por Walter. Si la Justicia llega a determinar que es culpable, yo no voy a estar al lado de un ladrón”.