Romance secreto en MasterChef entre El Polaco y Sofía Pachano

Ahora, y de forma sorpresiva, Silenzi habló con los medios, y aunque no negó la crisis, comentó que Pachano no es el “estilo de chica” que le gusta al artista.

"En los estudios del reality aseguraron que existe una relación entre El Polaco y Sofía Pachano. No tienen absolutamente nada formal, es cierto, pero según dicen hay ciertos rumores que los vinculan", señaló Rodrigo Lussiche en su sección Los Escandalones.

A-pachano01.png

Efectivamente, hace días atrás, Pachano participó como chef invitada de un local y para ese evento invitó a Claudia, El Turco García y el Polaco.

claudia-salida-2.jpg

En este sentido, aclaró que el artista ya estaría separado de la madre de su última hija, y su compañera Paula Varela agregó: "Ella se estaría mudando a un departamento en Belgrano, que posiblemente sea en el que vivía antes, pero ya estaría completamente distanciada del Polaco".

“El Polaco vive mucho de fiesta, vive mucho en la noche, en un ida y vuelta, en la fiesta clandestina, en el pernocte y no en la paternidad. Eso lo tiene distanciado de Silenzi", insistió el chimentero.

Ante esto, el portal Ciudad.com se comunicó con la modelo, y pese a que no confirmó si realmente está separada del Polaco, lanzó una llamativa respuesta. "Ella le tiene ganas, pero no es su estilo. No es su perfil de chica, pero sí creo que ella le tiene ganas, jajaja", expresó Barby a Fernando Gatti.

El Polaco y Barby Silenzi

En cuanto a su ¿ex? pareja, se limitó a decir: "Él es muy potro y además tiene una forma de ser que enseguida te gusta". Dejando de lado la personalidad del cantante, y sin negar la crisis de pareja, Silenzi destacó: "El Polaco como padre es un 10".