Rocío Oliva se defendió y contó su verdad sobre Diego

Tras esto, Yanina Latorre reveló que la familia del ex futbolista (principalmente sus hijas) estaba muy enojada con la blonda porque Diego había pedido verla durante su cumpleaños, pero ella se había negado.

Buscando despegarse de esa versión, Oliva explicó qué fue lo que realmente pasó. "Por ahí andan diciendo que el 30 de octubre, el día de su cumpleaños, me quiso ver y yo no fui. Yo nunca me negué a verlo, por eso esa famosa llamada a Claudia en la clínica Olivos cuando les dije que por favor, sin exposición, me llamen para lo que sea que necesiten. Llamarla a Claudia no tenía sentido, no la iba a llamar para preguntarle cómo estaba y a mí nunca me llamó nadie", señaló en Fútbol sin manchas de Canal 26, y cerró: "He saltado rejas para ver a Diego y hay cosas que me les guardo para mí y él las sabía. Yo hacía todo por Diego pero en un country no podés hacer mucho".