Morla salió a bancar al médico de Maradona: "No te voy a dejar solo"

https://twitter.com/MatiasMorlaAb/status/1333378144246652930 Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te queria. Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 30, 2020

Este fin de semana, la Justicia allanó el consultorio y el domicilio particular del doctor Luque en busca de documentación sobre el tratamiento al que había sido sometido Maradona en sus últimos meses de vida. El galeno negó responsabilidades y este lunes por la mañana se presentó espontáneamente en la Fiscalía de San Isidro.

Morla anticipó que no avanzará contra Luque, sino contra la prepaga que prestaba los servicios médicos a su cliente.

"No hubo error médico. Diego tuvo un evento fortuito, un ataque cardíaco, es lo más común del mundo que termine así en un paciente. Es un hecho que le podía pasar, se hizo todo lo posible para disminuir ese hecho. él tenía una vida que era mala. Intenté acompañarlo, lo saqué a pelotear, lo quería traer a mi casa cuando lo vi solo. Era la vida de él, extrañaba mucho a los papás, lo que me siento raro porque le cambiamos la vida y se fue. Una vez me dijo hasta dónde querés llegar, yo ya sufrí mucho, es muy injusto esto, porque mi familia y amigos vieron lo que hice por él. Volvería a hacerlo, no me reprocho nada", dijo Luque este domingo, quebrado en conferencia de prensa.