Robó en una librería y lo atraparon cuando escapaba en colectivo

La impunidad de los delincuentes en determinados puntos de la zona céntrica sigue manifestándose con audaces robos y asaltos.

En las últimas horas, un comerciante de calle España al 400 volvió a ser víctima de un ilícito aunque un despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad posibilitó la detención del principal sospechoso. El ladrón quiso huir a bordo de un colectivo del servicio interurbano de pasajeros y fue interceptado por personal de la Comisaría Cuarta, precisaron fuentes policiales.

El hecho se desarrolló en la tarde del jueves, a plena luz del día, en una librería que ya fue escenario de varios robos. De acuerdo con las fuentes, un hombre rompió la vidriera y enseguida se dirigió a la caja registradora, de donde sacó unos 1500 pesos. La acción fue muy rápida y, en apariencia con la intención de despistar a la Policía, corrió hasta calle Mengelle para subirse a un colectivo de la empresa Pehuenche.

Más allá del plan urdido por el ladrón, los vecinos colaboraron con los efectivos de la unidad policial céntrica y brindaron una completa descripción del sospechoso. De esta forma, se pudo montar un gran operativo, que incluyó la detención de distintas unidades de transporte. Finalmente, el presunto delincuente fue atrapado en un colectivo que se dirigía a Neuquén capital. El comisario Daniel Uribe, a cargo de la Cuarta, confirmó que el hombre llevaba entre sus pertenencias una suma de dinero que coincidía con lo sustraído en el comercio cipoleño.

A la hora de la identificación, se pudo establecer que el detenido, de 47 años, tiene nacionalidad chilena. De igual modo, no llevaba documentación personal y por ese motivo estaba previsto elevar un pedido de información a la Interpol para establecer si tiene órdenes de captura o cuenta con antecedentes. En forma momentánea, quedó alojado en la Cuarta a disposición del juzgado de turno.

El detenido enfrentará una imputación por robo y la Justicia determinará si permanece preso.

Una reiteración que preocupa

Muchos comerciantes están cansados de los robos y no ocultan su preocupación. Sergio, dueño de la librería Lyris, no es la excepción y ayer expuso su inquietud por el nuevo incidente. Ya tiene un historial de cuatro robos, con pérdidas que no se reducen a lo que se llevan los delincuentes sino que incluyen los costos por daños provocados en vidrieras y otras partes del negocio. En tanto, la Policía apresa a los ladrones pero rápidamente quedan en libertad.