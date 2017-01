Roban, los atrapan y a las pocas horas estaban libres

La calle Arenales volvió a ser escenario de un audaz atraco, aunque un rápido despliegue de efectivos de la Comisaría 24ª permitió la detención de una pareja de delincuentes. De poco sirvió la actuación policial porque, luego de unas horas, se dispuso la liberación de los ladrones. La polémica decisión se suma a otras que generan un gran malestar en la población, debido a que la Justicia privilegia las garantías de los protagonistas de sucesivos robos y asaltos en detrimento de la protección de las víctimas.

Durante el 2016, las paradas de colectivos fueron los lugares elegidos por varios delincuentes para asaltar a menores o mujeres y apropiarse de elementos personales como carteras, mochilas o teléfonos celulares. Uno de los puntos calientes de esa modalidad se encuentra sobre Arenales, entre Naciones Unidas y J. B. Alberdi, en el barrio Villarino. El jueves, a plena luz del día, la víctima fue una menor de apenas 14 años, que fue sorprendida por un hombre de 34 años y su cómplice, una joven de 18. De acuerdo con fuentes policiales, la adolescente se encontraba hablando por teléfono y el asaltante, tras acercarse, le arrebató el aparato. La acción fue muy rápida y los dos ladrones salieron corriendo en dirección a las 1200 Viviendas.

Más allá de la audacia de los delincuentes, los vecinos del lugar están atentos a este tipo de hechos y al ver el ilícito se comunicaron con la Policía. Tanto la víctima como un hombre les dieron a los agentes las características de los sospechosos y mediante un operativo preventivo se los pudo ubicar cerca de calle Esquiú. Al ser requisados, fue hallado el celular robado.

La pareja fue trasladada a la Unidad 24ª, se la identificó y fue puesta a disposición del juez de turno. Para sorpresa de los policías de guardia, se ordenó su liberación unas horas después.

En el caso del delincuente, cuenta con múltiples antecedentes por robos de características similares.

Prevención

Indispensable aporte de los vecinos

Los vecinos se transformaron en el último tiempo en los principales aliados de la Policía cipoleña para atrapar a los delincuentes. En muchos barrios, el “no te metas” no es el denominador común y las personas, ante un ilícito, se comunican de inmediato con la comisaría de la jurisdicción. La detención de la pareja que asaltó a la adolescente de 14 años se vio favorecida por la comunicación telefónica de un vecino, que no sólo avisó sobre lo sucedido, sino que dio características precisas de cómo estaban vestidos. De esta forma, no fue difícil su identificación a las pocas cuadras.

Criterios polémicos para definir la prisión preventiva

La decisión que benefició a la pareja de delincuentes que asaltó a una adolescente no es novedad y la semana pasada, por un hecho más grave, llamó la atención la liberación de los sospechosos de protagonizar un golpe delictivo a un camión repartidor de bebidas. Fuentes allegadas a la causa no ocultaron su indignación porque la identificación de los sospechosos y su posterior detención implicó un intenso trabajo y en cuestión de horas, se resolvió su excarcelación.

Las decisiones tomadas por algunos jueces revelan criterios ambivalentes y, por ejemplo, la liberación de los imputados por el asalto a los repartidores no fue compartida por los representantes del Ministerio Público Fiscal cipoleño, que reclamaron la prisión preventiva.

En una mayoría de casos, los delincuentes cuentan con un frondoso prontuario y se destacan por su reincidencia. Precisamente, la parte acusadora hace hincapié en este punto para requerir su privación de la libertad.

Por el contrario, los magistrados tienen más presente si pueden entorpecer o no la investigación y si hay un peligro de fuga. Luego de resolver su excarcelación, se limitan a imponerles pautas de conducta.