“El congelamiento de combustibles y las demás medidas nos perjudican. Son 1.100 millones de pesos, y no nos sobra nada”, explicó Weretilneck. Agregó que “hay distintas alternativas jurídico-económicas para poder mantener el congelamiento del precio del combustible, pero no a expensas de algo tan sensible como fijar un tipo de cambio de 49 dólares”.

El objetivo del gobernador es que el impacto sea absorbido por Nación, no por las Provincias. Y se manifestó en favor de cuidar el bolsillo de los ciudadanos.

El ex ministro de Economía y vicegobernador electo, Alejandro Palmieri, indicó que las medidas han generado un impacto importante en la provincia, sobre todo en las finanzas públicas. “La caída de regalías hidrocarburíferas se notará, como también en la recaudación de ingresos brutos sobre los contratos petroleros”, advirtió.

Agregó que “la quita del IVA en algunos productos de la canasta básica es más equitativo para todas las provincias, en cambio las productoras de petróleo somos cinco y absorbemos todo el impacto de la reducción de costo en el mismo”.

“El impacto de esta medida sobre todo el sector hidrocarburífero cambia las reglas del juego y afecta el futuro planificado sobre Vaca Muerta, congelando el tipo de cambio y congelando el precio del barril de crudo se trastoca es escenario de inversiones y los más pesimistas auguran que esto afectará el empleo directo promovido del sector durante estos 90 días que dure la medida”, finalizó