Repercusiones por la salida de Vázquez del gobierno municipal

Entre las adversas, se contó la que refirió Nelson Rodríguez, titular de la unidad básica del peronismo cipoleño. “Tortoriello me desilusionó completamente apenas llegó al Municipio. Venía de ser empresario y dijo que iba a hacer las cosas de una manera nueva y distinta, y es igual que muchos políticos. Igual que todo el macrismo, no se preocupa de lo social ni del pueblo. Bordignon, que pienso que es un buen tipo, no creo que vaya a cambiar nada de esto”. Agregó que Vázquez, por su parte, “ha sido malísimo en su trabajo”.

El titular de Sitramuci, Omar Meza, manifestó, en tanto, que la partida de Vázquez y su reemplazo por Bordignon “ojalá represente una oportunidad para poder abrir el diálogo, porque hasta ahora Tortoriello no quiere saber nada de discutir con nosotros sobre los problemas y los derechos de los trabajadores”.

Por su parte, la dirigente vecinal Lila Calderón recordó que Vázquez tuvo una participación activa en la preparación del proyecto de declaración de utilidad pública de las tierras de cinco asentamientos, así que expresó su esperanza de que el arribo de un nuevo funcionario no implique demoras ni retrocesos en las mejoras para las tomas.

“Una vez hablé con Tortoriello y me dijo lo siguiente: ‘Mis funcionarios los elige Dios’. Que un vecino y empresario, como soy yo, diga eso me llamó la atención. Pero, bueno, este es un mal gobierno y por eso me pregunto si habrá sido Dios quien le puso a Bordignon”.Nelson Rodríguez, dirigente peronista