Reggioni irá a juicio por quedarse con un terreno de un loteo social

Según las constancias del legajo, se firmó un poder especial de parte de la adjudicataria del lote hacia una segunda mujer, que está identificada pero que todavía no ha podido ser ubicada e imputada como partícipe primaria en este hecho. Meses después, esa mujer cedió ese poder en favor de un hijo de Reggioni quien teniendo a su cargo la administración del terreno lo escrituró.

Posteriormente, la esposa del ex intendente, quien también se encuentra imputada en la causa, suscribió un contrato de alquiler con el hombre que radicó de forma conjunta la denuncia penal.

En total, los acusados con cuatro personas: el ex jefe comunal, su esposa, su hijo y una cuarta mujer sobre quien pesa un pedido de averiguación de paradero.

La conducta atribuida al ex mandatario es haber firmado la escritura del terreno en favor de la adjudicataria y denunciante, a sabiendas que esta situación beneficiaba a su hijo quien era la persona que tenía a su cargo la administración del inmueble y con el desconocimiento de la adjudicataria.

Esta acción, según afirmaron los representantes del Ministerio Público tuvo como fin beneficiar el patrimonio de familiares directos del ex intendente, en este caso, su esposa y su hijo.

Entre las evidencias mencionadas por la fiscalía y que sustentan la acusación se encuentran los poderes especiales en favor de una mujer y la transmisión de ese poder en favor del hijo del ex intendente, la escritura pública suscripta por el ex jefe comunal y su hijo, el contrato de alquiler firmado por su esposa y el inquilino y algunos recibos del pago del alquiler. Además, prestarán su testimonio en el juicio la adjudicataria del terreno y damnificada en el caso, el inquilino que suscribió el contrato de alquiler con esposa del ex intendente y la escribana actuante en los documentos públicos mencionados.

El Juez de Juicio, Guillermo Baquero Lazcano, rechazó el pedido de sobreseimiento y aceptó la acusación, disponiendo que se fije una nueva audiencia a los efectos de determinar las evidencias que ingresarán al juicio y las posibles convenciones probatorias para el caso. La misma será fijada los próximos días.

LEÉ MÁS

Acusaron a Reggioni por quedarse con un terreno en un loteo social