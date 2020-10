Reclamo y corte en los puentes carreteros

Según indicaron los organizadores a LM Cipolletti, la metodología del reclamos será, en un principio, cortar de forma total los carriles que unen Cipolletti con Neuquén en el puente nuevo y dejarán libre el puente viejo, en el ingreso a la ciudad. Estiman que se quedarán hasta las 13.

"La situación de los trabajadores desocupados es crítica, con salarios que hoy están en $8500, por debajo de la canasta de indigencia, igualando los niveles de ingreso con valores previos al 2001. El aumento del costo de vida, la inflación y el valor de la canasta básica se devoraron los ingresos de los sectores populares. Incluso teniendo en cuenta la pandemia, los bancos y las corporaciones exportadoras multiplicaron sus ganancias", cuestionaron en el comunicado.

Agregaron que también hay que señalar la situación particular de vulneración de derechos que sufren las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries en el marco de la crisis general, con un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad hecho de cartón, que no promueve políticas públicas reales destinadas a enfrentar la violencia patriarcal.

"Frente a este indignante panorama las organizaciones populares nos vamos a movilizar en todo el país, para defender la vida los derechos y la dignidad del pueblo trabajador, exigiendo la apertura masiva de programas de empleo, duplicación de los montos para las asignaciones familiares, aumento salarial para trabajadores desocupados, universalización del IFE, pago inmediato para los trabajadores que ingresaron al Potenciar Trabajo y un salario igual a la canasta básica", expresaron.

También sumaron entre sus reclamos el reconocimiento para las promotoras de género de las organizaciones populares, Cupo laboral travesti trans, tierra para vivir y no a los desalojos.