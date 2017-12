Reclamo desesperado de una empleada municipal

A fines de octubre, recibió un telegrama notificándola de la suspensión del pago de sus haberes a partir del 1º de noviembre, si ella no puede retomar sus funciones. Pero se le reserva el puesto por un año. El problema, comentó, es que no está en condiciones de volver a trabajar y el certificado vence el 6 de abril de 2018. “Todavía no se cumplió el año de enfermedad inculpable, como dice el telegrama que me enviaron”, expresó muy angustiada.

El año pasado sufrió una caída que se complicó con una infección, afectando su movilidad para caminar. Por el accidente, perdió la capacidad de uno de sus brazos y tuvo problemas psicológicos que la llevaron a iniciar un tratamiento.

Conoce al intendente Aníbal Tortoriello porque fue su compañera en el Colegio Belgrano, y por eso apeló a él para que reconsidere su situación. Supuestamente la iba a recibir para hablar, pero la mujer dice que esa charla, lamentablemente, nunca se concretó. “El sabe de mi situación, todo lo que he sufrido”, dijo.

Sin respuestas, y movida por la desesperación, recurrió al sindicato Sitramuci, quien envió una carta documento al Municipio para que deje sin efecto la suspensión del pago de sus haberes.

También pidió que, faltándole tampoco para iniciar los trámites de su jubilación, el Municipio la ayude. Pero, afirmó: “Nadie me quiere atender”.

Fernández hace siete años que trabaja bajo contrato y hasta que se fue de licencia realizaba tareas administrativas. “Ahora no sé qué hacer, yo necesito mi medicación, no puedo estar sin ella”, concluyó.