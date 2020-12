Reclamaron la renuncia de un juez cipoleño por fallos "misóginos"

Mujeres y militantes de organizaciones sociales y feministas reclamaron esta mañana la renuncia del juez de Familia, Jorge Benatti. Denunciaron que sus fallos son "misóginos", ya que carecen de perspectiva de género . La gota que rebalsó el vaso fue la exclusión del hogar que ordenó el viernes pasado sobre Benedicta Parra, quien fue víctima de violencia por parte de su ex marido muchos años.

"Repudiamos el accionar de este juez y pedimos que sea destituido. Alertamos a la población sobre la peligrosidad de que en la Justicia cipoleña rija el patriarcado y no se contemple el resguardo hacia las mujeres víctimas de la violencia de género", manifestaron.

El grupo de más de 50 mujeres que se movilizó hasta el Juzgado de Familia N°5 de Cipolletti tuvo la intención de presentar su denuncia por escrito. Sin embargo, advirtieron que ni bien llegaron al lugar les cerraron la puerta y no pudieron hacerlo. Recordaron, además, que en el marco de la Ley Micaela pueden pedir la renuncia del juez Benatti. La norma establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que se desempeñan en la función pública.

Marcha juzgado 01.jpg Anahí Cárdena

El fallo del magistrado quedó firme cuando la Cámara Civil de CIpolletti le dio la razón al ex marido de Benedicta, quien es un hombre que está ciego y necesita volver a su casa porque en ese mismo predio está el taller mecánico donde trabaja. La propiedad le pertenece, ya que la heredó de sus padres. Luego se fue a vivir con su esposa, aunque terminaron divorciados y con denuncias de violencia cruzadas.

Por eso, consideró que la persona más vulnerable en el caso era el ex marido de Benedicta. Las organizaciones que se movilizaron pusieron en duda la discapacidad visual que alega, por cuanto eso no le impide trabajar como mecánico ni ser corredor de rally.

Martín Palumbo, el abogado que defiende a Benedicta en esta causa, evaluaba por estas horas si denunciaba al juez en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en sus funciones y no aplicar criterios con perspectiva de género. "Lo estamos evaluando con Benedicta, ella está muy cansada y quiere encontrar una solución alternativa", agregó el letrado.

Es que la ayuda del gobierno municipal de Cinco Saltos es temporaria, y Benedicta necesita resolver el conflicto de fondo; tener un techo donde vivir.

Marcha juzgado Web08.jpg Anahí Cárdena

"Denunciar al juez siempre fue una posibilidad, porque nos parece una locura la decisión que tomó. Además, no resuelve el problema ya que ni Benedicta ni su ex marido pueden ingresar a la vivienda. Esta situación no le sirve a ninguno de los dos. Igualmente, vamos a evaluar si en este momento sirve de denunciarlo o es conveniente buscar otra salida", reiteró Palumbo.