Ratifican que habrá más impuestos en el área rural

Desde la gestión de Aníbal Tortoriello se destacó que las nuevas disposiciones figurarán en una futura ordenanza que será conocida en un tiempo más. Desde hace un par de meses, hay una comisión oficial dedicada a estudiar la puesta al día de la legislación vigente para la zona rural, la que era frente, en especial, al acelerado proceso de pérdida que afecta a la superficie frutícola, agraria y productiva de la ciudad. En esta labor, colaboran representantes de la Cámara de Productores, entre otros sectores.

Ayer, el secretario de Gobierno, Bruno Bordignon, quiso echar por tierra las versiones y especulaciones que indicaban que las canchas de fútbol, salones de fiesta, instalaciones de empresas petroleras y oficinas, entre otros emprendimientos en actividad hoy en el área rural, no iban a pagar impuestos. “Esto no es así. Pagarán todas las instalaciones dedicadas a una actividad económica que no tenga relación con el uso específico de las tierras rurales”, enfatizó.

Fue enfático en la necesidad de defender el área productiva de Cipolletti, ante lo que consideró una desidia de muchas décadas en el control que debía efectuarse para un desarrollo urbano ordenado y en la aplicación de las disposiciones y sanciones para quienes vulneraban las exigencias del Municipio.

En cuanto a las chacras que no están en producción, ratificó que se derogará la actual ordenanza que impone multas a sus propietarios pero aclaró que, de todos modos, habrá un impuesto para las propiedades abandonadas, en que no se mantienen mínimas condiciones de limpieza y de prevención contra incendios y riesgos sanitarios y otras condiciones más.

“Tenemos que proteger las tierras rurales y las actividades específicas para ellas. No hay en absoluto una intención recaudatoria. Lo que buscamos es resguardar la zona rural”.Bruno Bordignon. Secretario de Gobierno de la Municipalidad

Objetivos bien determinados

Ordenamiento

Para enfrentar el desorden en que ha caído la expansión urbana en las últimas décadas, el Municipio pautará bien el crecimiento hacia el norte y el noreste y tratará de tocar muy mínimamente las superficies rurales existentes.

No a las chacras baldías

Para la comuna, chacras improductivas no son lo mismo que abandonadas. A estas las llama así por su suciedad, la contaminación y el peligro que generan.