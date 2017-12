Fanático de River, Centurión sufrió mucho la eliminación de la Copa Libertadores, pero no culpó a los arqueros por el mal momento del equipo y además dijo que no es positivo para los juveniles. “Que esté cuestionado el arco no lo veo como algo positivo para los más chicos. Uno desea que siempre les vaya bien a todos, tanto como hincha como jugador”, opinó el cipoleño.

“Debutar en Primera es un sueño de chico y sé que si hago las cosas bien, en algún momento se va a dar. Pero por ahora me lo tomo con tranquilidad. Voy a la cancha, soy hincha fanático desde chico y ver el estadio lleno es increíble y te dan ganas de estar ahí, sería algo hermoso. Por ahora espero hacer una buena pretemporada y estar bien durante el año para poder sumar minutos y poder mostrarme. En algún momento, si tengo alguna oportunidad, tengo que estar bien”, destacó.