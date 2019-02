Quieren terminar con la estafa de los loteos truchos

“Queremos cortar lo que es claramente una estafa del desarrollista y loteador, terminar con la complicidad de profesionales y restablecer el orden”, sostuvo enfáticamente el secretario de Gobierno, Bruno Bordignon, quien agregó: “Hay que ser duros con esto, porque es la única manera de acabar con la anomia social, que es la falta de respeto a las normas y está cada vez peor. Por eso, tenemos que trabajar para eliminarla, como cualquier enfermedad social”.

Con esa finalidad, funcionarios municipales se vienen juntando con distintos colegios de profesionales para dar esta batalla en conjunto. Se les ha pedido que apliquen el poder de Policía que tienen para sancionar a un matriculado que esté en falta.

Pero si los colegios de profesionales se muestran inactivos o permisivos para que sus matriculados actúen de forma ilegal, Bordignon aseveró que la acción legal también será contra ellos. Incluso a las inmobiliarias que impulsen la oferta de loteos truchos se les podrá retirar la habilitación comercial.

“Hay que alertar a la gente porque nos dimos cuenta de que los engaños son producto del accionar de los profesionales involucrados. Nos encontramos, por ejemplo, con agrimensores que hacen loteos en zonas rurales y saben que están haciendo algo que no se va a aprobar, pero igual lo hacen”, advirtió Mariano Radivoy, el asesor legal del área de Desarrollo Territorial.

Por eso, recomendó a la población que consulte en las oficinas de calles Yrigoyen y Villegas, de 7 a 13, antes de hacer una compra.

Productores enojados

El desarrollo de los loteos ilegales en zonas rurales no sólo afecta a los compradores que resultan estafados, sino también a los pocos productores que se mantienen de pie, que ven que el avance de la construcción es otra circunstancia que pone en riesgo su actividad. Por ejemplo, con el problema de la carpocapsa.

Eduardo Artero, del Consorcio de Regantes, aseguró que “todos avanzan, se siguen haciendo casas, y el Municipio lo sabe. Que me disculpe, pero hay cada vez más loteos truchos y no se hace nada. El juzgado de Faltas no existe. Si hay denuncia y se sigue avanzando es porque alguien está haciendo la vista gorda”.

Sin embargo, Radivoy consideró que la solución “no es echar culpas sino trabajar en conjunto y tener una estrategia”. Y agregó: “Si nos tiramos la pelota, se siguen beneficiando los especuladores y se perjudican las personas. El camino no es el conflicto entre nosotros, sino sentarse a trabajar en conjunto para resolver el problema”.

--> Detectan un barrio ilegal incipiente

El Municipio ya detectó 14 loteos truchos y ahora trata de establecer lo que podría ser una iniciativa incipiente en una chacra de Cuatro Esquinas. Según informó Mariano Radivoy, el asesor legal de la Dirección de Desarrollo Territorial, los loteos detectados tienen su acta de contravención y su expediente en el Juzgado de Faltas. “Las inspecciones también se están haciendo sobre proyectos incipientes, y eso está dando resultados, pero es un proceso largo”, acotó.