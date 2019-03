“En nuestra Patagonia, y bajo su mando, las fuerzas armadas son responsables de los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. La Ministra de Seguridad, ha mentido y utilizado su lugar en el Poder Ejecutivo para desacreditar y estigmatizar la lucha de las comunidades de nuestra región. Incluso, ha tenido declaraciones públicas en las que despreciaba y restaba importancia a lo que pudiese investigar el Poder Judicial en la causa en curso por el asesinato de Rafael Nahuel”, expresó el cipoleño Marcelo Mango, del FPV.

Mango dijo que “es una funcionaria que no respeta la ley, que no respeta las decisiones del Poder Judicial, que manifestó públicamente que Luis Chocobar actuó bien. No estamos hablando de diferencias ideológicas, totalmente necesarias, para una vida democrática. Estamos en presencia de una persona que cree que el Poder Ejecutivo puede estar por encima de las decisiones del Poder Judicial”, remarcó.