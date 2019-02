“Hace un tiempo veníamos hablando la posibilidad de la candidatura, pero realmente me tomó por sorpresa. Comencé trabajando con Aníbal (Tortoriello) para las elecciones, y ahí me sumé para poder cambiar. Cuando me lo propusieron me gustó mucho la idea de ser dos mujeres jóvenes en la fórmula. Ahora las mujeres tenemos espacios de poder para ocupar, y este es el verdadero cambio, le da otro empuje a la política y marca la diferencia”, expresó Boschi en diálogo con LM Cipolletti.

flavia boschi lorena matzen

“Tengo muchas ganas de mejorar las cosas desde el primer momento que me sumé. Confío en el cambio. Es muy importante poder mejorar la salud, la educación y los problemas judiciales que tenemos actualmente. No puede ser que nuestros chicos no tengan lugares en las escuelas. La gente la está pasando mal y lo veo en mi negocio”, comentó la candidata.

Agregó que los demás candidatos son personas que están en política hace mucho tiempo, que tienen años en esto, y ellas son un equipo nuevo y joven. “Sin embargo, creo que podemos y que tenemos posibilidades. Nosotras queremos escuchar a la gente e impulsar el crecimiento económico de la provincia”, aseguró Boschi a LM Cipolletti.