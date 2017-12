Quién era "Sebita", el joven que mataron de un disparo en el Mapu

"Ni un pibe ni una piba menos por la violencia en nuestros barrios" es el mensaje que se viralizó y que lleva de fondo una fotografía de Sebastián Sapuri, la víctima fatal de la violenta balacera ocurrida el viernes a la noche.

Era conocido como "Sebita" por sus amigos y allegados quienes aseguran que era un chico que quería cambiar, que quería un futuro mejor para él y su familia. Sin embargo, un disparo en el cuello le arrebató todos sus proyectos y sus sueños que, sin duda, estaba cerca de cumplir. Por el trágico hecho detuvieron a dos personas a quienes les podrían formular cargos en las próximas horas y que pertenecerían a una banda que vendía drogas. "Son conocidos narcos apañados por la fuerza policial, lo mataron con una tumbera y la Policía no hizo nada, lo dejaron morir", sentenció Lila Calderón, referente del barrio Obrero.

"Vos fuiste puro amor", expresó Victoria, su psicóloga en Red Puentes.

El foco de todas las miradas hoy está en el avance de la investigación en torno al homicidio, razón por la que poco se conoce sobre Sebastián Sapuri, la víctima fatal de la balacera, que fue velado hoy a las 10.30 en el cementerio local. Por esta razón, quienes lo conocían se encargaron de recordarlo en Facebook de la mejor manera. Era un adolescente, tenía una beba de 8 meses y asistía todos los días, sin falta, a la casita de día Red Puentes de Cipolletti para recibir su tratamiento por su pasado de consumo de drogas y, además, para colaborar con las profesionales que se desempeñan en el lugar y con la organización de los talleres.

"Sebita fue a ayudar a un amigo que lo iban a matar con un cuchillo y en ese momento se le acercó otro chico y le disparó, lo asesinó. El hacía todo lo que se le pedía, estaba siempre alegre, le gustaba tocar el bombo, cuando íbamos a las marchas se encargaba de hacer ruido, no se metía en quilombos y siempre se encargaba de calmar a los amigos cuando veía que se acercaba un enfrentamiento. Lo vamos a recordar por su sonrisa, porque así estaba todo el tiempo", logró esbozar entre lágrimas Lorena Riffo, directora de Red Puentes.

"Lo vamos a recordar por su alegría, por su sonrisa, porque así era siempre", Lorena Riffo, directora de Red Puentes.

Además de recibir atención en la institución, también trabajaba en la misma. No sólo ayudaba en la organización y el desarrollo de los talleres sino que participaba de ellos para continuar aprendiendo porque "buscaba un cambio en su vida, un camino diferente". Luego de realizar un taller de pintura de obra que brindó la Provincia hace un tiempo atrás pudo ayudar a pintar la casita de la institución y le encantaba brindar su asistencia en los eventos por el Día del Niño. Sin embargo, un disparó le quito la vida y su amor por quienes lo acompañaban día a día.

"No lo puedo creer, no lo quiero creer, y no puedo parar de llorar. Ayer nos despedimos como todos los días con un "hasta mañana", y hoy ya no estás. Y pienso en vos y me acuerdo de tu risa, siempre riéndote, siempre haciéndonos reír. Porque era imposible enojarse con vos, si eras pura picardia, eras pura alegría. Porque a pesar de todo este sistema de mierda, que hoy se cobro tu vida, como se cobra la de otros pibes en los barrios, todos los días, vos fuiste puro amor.

Buen viaje Sebita, acá la seguiremos luchando. Por vos y por todxs", expresó Victoria, su psicóloga en Red Puentes.

