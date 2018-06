Quedó en la calle y vive de la ayuda de los vecinos

“Lo encontramos en la plaza y tras hablar con él nos mostró la chocita en la que estaba viviendo, y realmente tuvimos que reaccionar. No podíamos no hacer nada al verlo en ese estado”, contó Loredana Aubert, una de las vecinas que desde hace unos días está en la noble misión de buscarle ayuda.

Fabián Héctor Jara, de 44 años, vive al fondo de un terreno baldío, entre unas maderas y una lona plástica que hace las veces de techo, en el barrio Luis Piedrabuena.

“Lo echaron de su casa por un problema de adicción con el alcohol, por lo que nadie de su familia lo está ayudando ahora. Imaginate por lo que pasa que ayer estuve con él y lo trajimos a mi casa, porque hace un mes que no se bañaba”, contó la mujer. Además, recalcó que Fabián es un hombre trabajador y conocido en la plaza del barrio, donde juega habitualmente a la pelota con los chicos.

Ante el temor de que el frío lo termine matando, ya hubo quienes le abrieron las puertas de su casa para darle un plato de comida caliente y abrigo, pero necesita más. Por eso, con la intención de conseguirle un lugar de rehabilitación, lanzaron una campaña por las redes sociales. Reciben sobre todo ropa y donaciones de comida en Capitán Gómez al 1470. Aseguran que, por ahora, el Municipio no dio señales de tomar ninguna medida para intentar solucionar la situación de Fabián.

“Lo encontramos en la plaza. Nadie de su familia lo ayuda. Ayer lo trajimos a mi casa porque hacía un mes que no se bañaba. No podemos no hacer nada”. Loredana Aubert. Vecina del barrio Piedrabuena

44 años tiene Fabián Jara.

Por su problema de alcoholismo, lo echaron de su casa y terminó en la calle. Los vecinos lo ayudan con comida y abrigo, pero quieren que se rehabilite.