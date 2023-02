Qué pasó con la pareja que vivía en una carpa y que intentaban desalojar

Según informó el medio Todo Roca Noticias, habían sido los propios vecinos quienes dieron a conocer el caso, ya que la pareja no contaba con ningún servicio básico ni baño, buscando que algún funcionario municipal o provincial atendiera la problemática.

Sin embargo, esa publicación terminó alertando a una mujer que dijo ser dueña del terreno –ese portal explicó que se tratan de terrenos fiscales, por lo que el boleto de compra-venta no tiene validez alguna-, por lo que se dirigió inmediatamente al lugar.

carpa-alta-barda-2.jpg Gentileza Todo Roca Noticias

“Yo compré ese lote a un señor ladrillero que vive al lado. Lo pagué para mi hija y ahora me lo robaron… Nos estamos robando entre pobres", comentó la mujer a ese medio y agregó que no había construido allí porque no tenía los recursos para hacerlo.

Previamente, la mujer confió que temía que no se tratara de una pareja sin ningún tipo de recursos, sino de revendedores de terrenos.

carpa-desalojo.jpg

Sin lograr un acuerdo con la pareja instalada en la carpa, los supuestos propietarios le pusieron fin a la usurpación, desarmando las estructuras que ya habían sido montadas, además de la carpa.

Por el momento, no se conocen mayores detalles del destino de esa pareja, aunque es importante recordar que General Roca es la primera ciudad de la provincia en contar con un refugio para personas en situación de calle, por lo cual esa podría ser una solución parcial, pero inmediata, en este tipo de caso.